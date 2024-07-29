В Актюбинской области ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы до 16 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35-36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

30 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35-36 градусов. На южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29-31 июля на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +37 градусов, ночью +20.



