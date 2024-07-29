В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сотрудники подразделений по противодействию экстремизму задержали 18-летнего жителя. Он занимался распространением запрещённых религиозных материалов, призывающих к религиозной розни через социальные сети.

— При обыске у подозреваемого изъяли различные книги и брошюры с религиозным текстом. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в деятельности общественного или религиозного объединения, — пояснили в ведомстве.



