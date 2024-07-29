Шокирующий инцидент произошел шестого июля в Костанайской области. Мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом. Женщина побежала искать дочь, но не нашла. Позже девочка сама пришла с мешком игрушек. Она была вся грязная и растрепанная.

В фонд #НеМолчиKZ обратилась мать-одиночка, пятилетняя дочь которой подверглась групповому сексуализированному насилию со стороны троих детей 8, 12 и 13 лет.

– Испуганная мать поругала дочь, о чем сейчас очень сожалеет. К слову, это очень распространенная реакция многих родителей, вот почему нужно психологическое и правовое просвещение! Девочка замкнулась и сразу не рассказала о случившемся. Все раскрылось 20 июля. Девочка рассказала дедушке, тут же подали заявление в полицию. Как выяснилось, девочку увели далеко в кусты трое малолетних детей и стали совершать насильственные действия сексуального характера. Ребенка раздели, двое держали, она кричала и сопротивлялась, ее ударили камнем в висок. Мальчики трогали в интимных местах девочку, пытались затолкать камыш, затем все трое заставляли брать в рот свои половые органы. За то, чтобы молчала подарили мешок с игрушками. Все это девочка рассказала дедушке спустя две недели. На минутку, девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8,12,13 лет! - сообщили правозащитники.

Полиция назначила экспертизы, провели допросы, пригласили государственного адвоката и психолога со школы. Дети признали вину.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование.

– В ходе досудебного расследования установлены трое детей. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности, мера пресечения в отношении мальчиков не избиралась, - сообщили в полиции.

Детский омбудсмен по Костанайской области Несибели Басенова прокомментировала дело о насилии над пятилетней девочкой.

– По факту насилия над пятилетней девочкой группой несовершеннолетних сообщаю, что в настоящее время уголовное дело в производстве, назначены экспертизы, - написала Несибели Басенова в социальной сети.

По ее словам, она встречалась с мамой потерпевшей, выяснила обстоятельства дела, а также предложила женщине проживание в кризисном центре. На это мама девочки согласилась, но с тех пор не брала трубку.

В минувшую пятницу, по словам омбудсмена, это резонансное дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних при акимате Костаная.

- Материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области, - добавила омбудсмен.

Она заверила, что все заинтересованные госорганы задействованы и оказывают помощь потерпевшей.

Между тем общественники уверены, что ответственность за своих детей должны понести их родители.

– Родители детей, совершивших насилие, должны быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание через суд! Суд должен взыскать с них, не только штраф в пользу государства, но и моральный ущерб в пользу пострадавшего ребенка и ее семьи, - заявили в фонде #НеМолчиKZ.



