Программа "Аул аманаты" в ЗКО начала масштабироваться в мае 2023 года. Она направлена на развитие малого бизнеса в селе. В этом году на развитие малого бизнеса выделено 6,4 миллиарда тенге. В СПК уже принято 1 110 заявок на 7,3 миллиарда тенге.
- Одобрена 631 заявка на 4 миллиарда 100 миллионов тенге. Выдано 347 кредитов на сумму 2,4 миллиарда тенге. Участниками этой программы являются только жители села. Имеется шесть категорий: безработный, получатель АСП, начинающий или действующий предприниматель и члены кооперативов. Максимальная сумма кредита для физлица 8 миллионов 600 тысяч тенге, для кооперативов - 27 миллионов. Кредит выдается в сфере животноводства до семи лет. По другим направлениям до пяти лет. Также есть льготный период по основному долгу до двух с половиной лет. По вознаграждению до одного года. Процентная ставка кредита 2,5 %. У нас основное направление на сегодня развитие животноводства, крупно-рогатого скот молочного направления. Также растениеводство, птицеводство, производство и переработка сельхозпродукции, - рассказал заместитель председателя правления СПК Aqjaiyq Казбек Узыканов.
Мерхат Жумашев живет в поселке Косколь Каратобинского района. В августе 2023 года мужчина взял кредит, что бы открыть пекарню и заготавливать полуфабрикаты. В городе предприниматель имеет небольшой фирменный магазин и цех.
- О программе узнал по телевизору, проконсультировался. Мне захотелось развернуться и улучшить производительность. Как раз в моем поселке нет пекарни, а продукцию свою в местных магазинах я реализовываю. Государство хорошо помогает бизнесменам. Лично для меня участие в программе стало большой помощью. Мне дали каникулы - 18 месяцев, а ставка по кредиту - 2,5 %. Остается только работать и заниматься бизнесом. На данный момент я из своего частного дома строю цех. Средства на ремонт я трачу свои, поэтому дело движется медленнее. Оборудование уже закупил, все подготовил, жду окончания ремонта. В общей сложности пекарней занимаюсь три года. Планирую в будущем выйти на республиканский уровень. У меня есть сертификат качества, который позволяет реализовывать мою продукцию не только у нас, но и за рубежом. В моем поселка проблема с реализацией мяса. Своим поступком я решаю две проблемы. Открываю пекарню и буду закупать мяса для полуфабрикатов у местных. Это большая помощь для них, они не будут ездить в город. Плюс как минимум семь рабочих мест появятся в моем цеху. Я люблю свой поселок и хочу внести свой вклад в его развитие, - говорит бизнесмен.