Программа "Аул аманаты" в ЗКО начала масштабироваться в мае 2023 года. Она направлена на развитие малого бизнеса в селе. В этом году на развитие малого бизнеса выделено 6,4 миллиарда тенге. В СПК уже принято 1 110 заявок на 7,3 миллиарда тенге.

- Одобрена 631 заявка на 4 миллиарда 100 миллионов тенге. Выдано 347 кредитов на сумму 2,4 миллиарда тенге. Участниками этой программы являются только жители села. Имеется шесть категорий: безработный, получатель АСП, начинающий или действующий предприниматель и члены кооперативов. Максимальная сумма кредита для физлица 8 миллионов 600 тысяч тенге, для кооперативов - 27 миллионов. Кредит выдается в сфере животноводства до семи лет. По другим направлениям до пяти лет. Также есть льготный период по основному долгу до двух с половиной лет. По вознаграждению до одного года. Процентная ставка кредита 2,5 %. У нас основное направление на сегодня развитие животноводства, крупно-рогатого скот молочного направления. Также растениеводство, птицеводство, производство и переработка сельхозпродукции, - рассказал заместитель председателя правления СПК Aqjaiyq Казбек Узыканов.

Мерхат Жумашев живет в поселке Косколь Каратобинского района. В августе 2023 года мужчина взял кредит, что бы открыть пекарню и заготавливать полуфабрикаты. В городе предприниматель имеет небольшой фирменный магазин и цех.