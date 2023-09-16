В управлении общественного развития ЗКО сообщили, что на базе войсковой части 99250 прошли военные сборы с военнообязанными запаса. После получения инструкций и зачисления в войсковые команды, последовал марш по маршруту Аксай - Уральск.

- Военнообязанные получили обмундирование, снаряжение и с первого дня приступили к занятиям по боевой и государственно-правовой подготовке. Все призванные отслужили срочную воинскую службу. То есть, у каждого из них есть тот воинский стержень и закалка, которые помогли адаптироваться к воинской службе. Ночные тревоги, подъем в неурочное время, длительные марш-броски в полной выкладке, внезапные команды, стрельба на полигоне, учебно-боевые задачи различной сложности не сломили их, как произошло бы с молодыми воинами. Каждый из участников сбора показал, что он отлично подготовлен, выдержан и готовым в любой момент встать на защиту интересов своей Родины!, - сказано в сообщении. Фото управления общественного развития ЗКО

Под руководством опытных инструкторов участники учений обновили свои знания, отработали умения и навыки, необходимые в бою. Их обучили новым методам ведения боевых действий, исходя из опыта военных конфликтов на Кавказе и на территории Украины. Отрабатывались приемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и дронами в условиях городской застройки и лесисто-степной местности. Один из призванных военнообязанных, участник миротворческой миссии на территории Республики Таджикистан – сержант 3-го класса Ашурметов Алишер.

- Мы многому научились на этих сборах. Даже мне, участнику реальных боевых действий, было чему поучиться у нынешнего поколения офицеров и сержантов. Особенно это касается борьбы с летательными аппаратами, - сказал Алишер Ашурметов.

Как добавил в ведомстве, тактико-специальные учения проводили в условиях максимально приближенных к боевым. Взаимодействую с частями национальной гвардии, департаментом полиции и департаментом министерства по чрезвычайным ситуациям. Участники сборов смогли продемонстрировать уровень своей тактической и огневой подготовки.