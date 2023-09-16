Продюсер фильмов о «Супермене» Пьер Спенглер поделился секретами сторителлинга в кино на Comic Con Astana

Спенглер поблагодарил организаторов за атмосферу и музыкальное оформление в стиле первого фильма «Супермен».

Поклонники истории о пришельце с планеты Криптон, обладающем огромной силой и способном преодолевать земную гравитацию, тепло приветствовали создателя фильмов об их любимом герое. Один из фанатов поинтересовался у продюсера, в чем секрет великолепной истории, которая всем понравится. Спенглер убежденно отметил, что если бы знал простой ответ, был бы богаче, чем Джефф Безос.

– Для этого вам нужен сильный герой, в которого аудитория будет верить. Это очень сложно – сделать героя правдоподобным, нам было непросто добиться того, чтобы, глядя на Супермена, зрители верили, что он может летать. Конечно, вам нужна в вашей истории определенная доля юмора. И стоит добавить чувства, любовную линию. Это базовые элементы, – поделился своим мнением Пьер Спенглер.

Также Пьер Спенглер рассказал участникам фестиваля, как он пришел в мир кинематографа, поделился своим мнением, как действовать молодым продюсерам в современных условиях, чтобы создавать проекты, которые по-настоящему запомнятся зрителям.

В числе знаковых работ Пьера Спенглера наряду с «Суперменом» такие известные проекты, как серия фильмов о «Трех Мушкетерах», криминальная драма «Револьвер» режиссера Гая Ричи с Джейсоном Стэтхемом и экшн-триллер «Дэнни - цепной пес» режиссера Луи Летерье с участием Джета Ли и Моргана Фримена.

Помимо встреч с хедлайнерами в первый день Comic Con Astana состоялось множество событий на нескольких параллельных площадках. В холле Конгесс-центра была развернула Аллея авторов, где все желающие могли приобрести работы известных и начинающих художников, работающих в различных стилях, а также украшения и другой мерч по популярным комиксам, сериалам и фильмам.

Помимо этого, состоялись отборочные туры конкурса косплееров, где мастера перевоплощения в персонажей из киновселенных и комиксов, демонстрировали свои костюмы, грим и актерские навыки. Конкурс продолжится также во 2 и 3 день фестиваля. В состав жюри входят именитые косплееры из разных стран.

В лектории проходили мастер-классы от художников и гейм-дизайнеров по рисованию комиксов, созданию оригинальных персонажей и сценариев видеоигр.

В оставшийся период фестиваля планируются встречи с хедлайнерами – звездами «Стражей Галактики» Шоном Ганном и Майклом Рукером. Также ожидается грандиозный финал профессионального конкурса косплееров с призовым фондом в 10 000 000 тенге.

В списке косплееров и блогеров, которые участвуют в фестивале, значатся Илья Коммандер, Narga, Артем Харченко (Cut The Crap), Taryn, Geheichou, Ayuru, JGeek, Юлия Боярова, Angie Arrow, EdisonPts, Евгений Попадинец (Utopia Show), Aigera Dunamis, Тони Карк, Domer Grief, Anoir, Jokeasses и др.

Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре, которая включает аниме, азиатские комиксы – манга, манхва и маньхуа, музыкальную культуру K-Pop, J-Pop и казахстанскую версию – Q-pop, дорамы и множество других направлений.

Для поклонников видеоигр, а также их создателей создана интерактивная зона для техно-гиков. На этой территории представлен разнообразный контент от производителей игр, запланированы встречи с именитыми мастерами, тесты новинок и воркшопы.

Также в Конгресс-центре в дни фестиваля работает фуд-корт, для удобства посетителей расположенный в нескольких локациях. Посетителяям предлагается на выбор европейская и азиатская кухня.

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие проходит в Конгресс-центре по адресу: ул. Сауран, 44. (Гейдара Алиева 12)

