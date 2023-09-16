Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в сентябре этого года инспектор батальона дорожно-патрульной полиции остановил автомобиль на улице Конкина за перегруз. Как выяснилось, за рулем находился гражданин Узбекистана. Полицейский пригласили его в патрульное авто для составления протокола по статье 593 УК РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов". Несмотря на это, иностранец положил в салоне патрульного авто 12 тысяч тенге. Сотрудник полиции вышел из машины и позвонил в 102.

— В отношении гражданина Узбекистана ведется досудебное расследование по статье 367 УК РК "Дача взятки". Он находится под подпиской о невыезде, — пояснили в ведомстве.

В этом году в ЗКО уже дважды пытались подкупить сотрудников полиции.