Прокуратура Жылыойского района выявила факты нарушения трудовых прав работников на поднадзорной территории.

– Установлены случаи невыплаты заработной платы работникам ТОО «Батыс Тех Инвест», а также пенсионных и социальных отчислений работникам ГКП «ЖылыойСу» и ТОО «ИнтерТаско» на территории месторождения Тенгиз, - говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам внесенных актов прокурорского надзора 180 работникам выплачена зарплата на сумму 32 миллиона тенге, а также 744 работникам – пенсионные и социальные отчисления на сумму 48 миллионов тенге.