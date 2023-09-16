Кружки и секции с 50% скидкой смогут посещать дети из социально-уязвимых семей ЗКО

По информации Антикоррупционной службы по ЗКО, в организациях дополнительного образования льготы предоставлялись в разных пропорциях. К примеру, в кружке по английскому языку детям из социально-уязвимых слоев населения предоставлена льгота в размере 20%.

– При этом, согласно Закона «Об образовании» государство частично или полностью компенсирует расходы на содержание граждан, нуждающихся в социальной помощи, в период получения ими образования. Департаментом уполномоченному органу рекомендовано при предоставлении льготных услуг детям, нуждающимся в социальной помощи установить единый размер льгот, то есть не менее 50 %, - сообщили в ведомстве.

Таким образом льготы в организациях дополнительного образования увеличены до 50% для всех категорий детей из социально-уязвимых слоев населения в ЗКО.

Более подробную информацию о применении 50% льгот в организациях дополнительного образования (ГККП «Дворец школьников», ГККП «Детская музыкальная школа имени Д.Нурпеисовой») можно получить в управление образования ЗКО по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.С.Ескалиева, 72.