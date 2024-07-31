На завышенную стоимость лекарств казахстанцы могут пожаловаться в мобильном приложении

С помощью мобильного приложения Dari.kz можно отслеживать предельные розничные цены на лекарства и отправлять жалобы на аптеки из-за завышенной стоимости, сообщает министерство здравоохранения.

Чтобы сообщить о нарушениях ценовой политики, нужно:

загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства;

отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Также в Dari.kz можно сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств.

В ведомстве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы в размере:

физическим лицам: 70 МРП (258 440 тенге);

должностным лицам: 100 МРП (369 200 тенге);

субъектам малого предпринимательства: 130 МРП (479 960 тенге);

субъектам среднего предпринимательства: 200 МРП (738 400 тенге);

субъектам крупного предпринимательства: 1000 МРП (3 692 000 тенге).



