С помощью мобильного приложения Dari.kz можно отслеживать предельные розничные цены на лекарства и отправлять жалобы на аптеки из-за завышенной стоимости, сообщает министерство здравоохранения.
Чтобы сообщить о нарушениях ценовой политики, нужно:
- загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства;
- отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты комитета медицинского и фармацевтического контроля.
Также в Dari.kz можно сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств.
В ведомстве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы в размере:
- физическим лицам: 70 МРП (258 440 тенге);
- должностным лицам: 100 МРП (369 200 тенге);
- субъектам малого предпринимательства: 130 МРП (479 960 тенге);
- субъектам среднего предпринимательства: 200 МРП (738 400 тенге);
- субъектам крупного предпринимательства: 1000 МРП (3 692 000 тенге).