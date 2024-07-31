По данным Ranking.kz, в первом квартале этого года домашние хозяйства Казахстана потратили на питание вне дома 18,8 тысяч тенге — на 4,1% больше, чем годом ранее. В месяц вышло в среднем 6,3 тысячи тенге.

Жители какого города в Казахстане больше всего тратят деньги на питание вне дома

По данным Ranking.kz, в первом квартале этого года домашние хозяйства Казахстана потратили на питание вне дома 18,8 тысячи тенге — на 4,1% больше, чем годом ранее. В месяц вышло в среднем 6,3 тысячи тенге.

В региональном разрезе наибольшие затраты на питание вне дома понесли семьи в Астане: в среднем 37,4 тысячи тенге за первый квартал, годовой рост составил на 15,4%. Столичные домохозяйства тратят вдвое больше, чем среднестатистическая казахстанская семья.

Далее идут семьи Павлодарской и Жетысуской областей: 34,4 тысячи и 30 тысяч тенге в среднем в квартал соответственно.

Наименьший показатель зафиксировали в Жамбылской области: по официальным данным, всего 2,5 тысячи тенге за три месяца — в 7,6 раза меньше среднего показателя по республике.

Больше всего выросли траты на питание вне дома в семьях Шымкента (в 2,4 раза за год, до 14,2 тысячи тенге в первом квартале этого года), а самое заметное уменьшение отмечается в уже упомянутой Жамбылской области (в 2,7 раза).

Цены на услуги общественного питания по итогам июня текущего года выросли на 9,4% в годовой динамике. В том числе цены в организациях быстрого обслуживания увеличились на 12,3% за год, в столовых — на 9,3%, в ресторанах, кафе и аналогичных заведениях — на 8,8%. Обед в ресторане подорожал на 8,9%, кофе и чай в кофейне — на 8,7%.

Сильнее всего рост цен в общепите ударил по карманам жителей Карагандинской области, где удорожание составило сразу 15,1% за год. Далее идут Костанайская (на 14,4%) и Восточно-Казахстанская (на 12,9%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Актюбинской области: на 1,7%.