Департамент государственных доходов по ЗКО решил оригинально напомнить предпринимателям Уральска о необходимости своевременной сдачи декларации. В агитационном ролике снялся Jazzdauren, исполнитель хитов «Дарите женщинам цветы» и «Песни на кассете».

– Уважаемые бизнесмены, приближается срок сдачи декларации об активах до 15 сентября. Не забудьте сдать свою декларацию. Можно её сдать по мобильному телефону через приложения E-salyq Azamat, Kaspi, Halyk Bank и БЦК. Декларируя в будущее мы строим новый Казахстан, - говорит певец.

Напомним, с первого января 2021 года в Казахстане ввели поэтапное всеобщее декларирование. Сначала свои доходы показывали государственные служащие и их супруги. С 2023 году к ним добавились работники госучреждений квазигосударственного сектора.

С первого января 2024 года декларацию представят учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это около 3,9 млн человек

А с первого января 2025 года отчёт о доходах будут давать все остальные казахстанцы.

Что будет, если не предоставить декларации?

На первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в 15 МРП (51 750 тенге).

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз — предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в 3 МРП (10 350 тенге).

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года — штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение — штраф в размере 300%.