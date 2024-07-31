Департамент экономических расследований завершил досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности без регистрации. Так, обвиняемый незаконно перевозил, хранил и сбывал подакцизные товары в виде табачной продукции иностранного производства различных марок без двухмерных цифровых маркировок. Всего в деле фигурируют более 41 тысячи пачек на сумму более 31 миллиона тенге.

По данным заместителя руководителя ДЭР по ЗКО Ерсаина Жумабаева, подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем, в июле 2023 года на рынке Уральска торговал нелегальными сигаретами, а также хранил табак на складе одной из станций технического обслуживания автомобилей в Зачаганске.

Дело рассматривалось в Уральском городском суде. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП, то есть 3 692 000 тенге. Кроме этого у него конфискована Opel Zafira, который подсудимый использовал в качестве орудия преступления для перевозки незаконной табачной продукции. Автомобиль обратили в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.