Пять миллионов тенге отсудил у предприятия шахтёр, оставшийся инвалидом в Актобе

Мужчина работал на шахте в Хромтау крепильщиком с 2022 года. Во время смены на него упала горная масса из-за естественного отслоения от забоя. Рабочий потерял сознание. В результате несчастного случая он получил тяжелые травмы, перенес операцию, стал инвалидом 3-й группы.

Недавно он обратился в суд, решил взыскать с работодателя пять млн тенге за причиненный моральный вред. Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, установлена степень вины работодателя 80% и 50% утрата работоспособности истца.

Суд учел, что пострадавший работник из-за несчастного случая получил существенный вред здоровью. Травмы у него были тяжелые, ему предстоит операция и курсы реабилитации, и удовлетворил требование истца. Суд №3 Актобе с работодателя в пользу истца взыскал компенсацию в пять миллионов тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Фарида ЗАРИП



