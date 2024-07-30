Синоптики прогнозируют жару и ветер на Западе Казахстана 31 июля

По данным РГП "Казгидромет", 31 июля на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +22.

31 июля днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы до 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 38-40 градусов.

В Актюбинской области ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы до 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 35-37 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



