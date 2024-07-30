В супермаркетах Атырау продавали товары по завышенным ценам во время ЧС

Как рассказал заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Атырауской области Еркебулан Тагашев, в Атырау оштрафовали 46 субъектов бизнеса на сумму около 3 миллионов тенге.

По итогам полугодия внеплановые проверки провели в отношении 51 субъекта бизнеса, меры приняли в отношении 46. В отношении предпринимателей вынесли 16 предупреждений и наложили 30 административных штрафов. Общая сумма составила 2,8 миллиона тенге.

По словам Тагашева, департамент в целях профилактики повышения и стабилизации цен на социально значимые продукты питания совместно с членами мониторинговой группы еженедельно на постоянной основе проводит разъяснительную работу на всех объектах внутренней торговли.

— В мае этого года акимат Атырауской области утвердил предельно допустимые розничные цены на социально значимые продукты питания. На основании жалоб потребителей в отношении супермаркетов «Анвар», «Марко», «Ярмарка», ТОО «Маша Фрут» в Атырау, «Идеал» и ИП «Ильясова Г.Б.» в Кульсары в соответствии со статьей 202 КоАП РК приняли меры. Во время ЧС они продавали товары выше предельной цены, — рассказал Тагашев.

Еркебулан Тагашев отметил, что с начала этого года в департамент поступило 424 заявления. Из них 230 удовлетворили, а 82 заявителям дали письменные разъяснения о необходимости обращения в суд. В ходе рассмотрения заявлений потребителей организовано 12 внеплановых проверок. В результате, к субъектам предпринимательства применили административное наказание в виде 10 предупреждений. По решению Атырауского городского специализированного суда за неисполнение предписания департамента ТОО «Мечта Маркет» оштрафовали на сумму 1,3 миллиона тенге.