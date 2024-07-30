На заседании правительства с премьер-министром РК Олжасом Бектеновым рассмотрены вопросы безопасности на дорогах Казахстана. С докладами выступили министры внутренних дел Ержан Саденов, транспорта Марат Карабаев, о текущей ситуации в регионах доложили акимы ряда областей.

По данным МВД, ежегодно в стране в дорожно-транспортных происшествиях погибают более двух тысяч человек, свыше 19 тысяч получают увечья. Наиболее высокие показатели по ДТП в Алматинской, Жамбылской и Мангыстауской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.

Глава правительства привел конкретные примеры гибели людей, отметив при этом, что в стране из года в год не снижается количество ДТП: только за 6 месяцев текущего года погибло порядка тысячи человек.

Так, 18 июня в поселке Шелек Алматинской области в вечернее время на автодороге «Шелек-Хоргос» был насмерть сбит ученик 10-го класса, перебегавший дорогу в неустановленном месте. При этом на данном участке не было ни пешеходного перехода, ни освещения.

- Акиматам регионов необходимо увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и освещение. Особенно эту работу нужно усилить в вышеуказанных регионах, на которые приходится наибольшая доля ДТП. В частности, поручаю усилить работу в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных, — заявил Олжас Бектенов, заострив внимание на низком уровне культуры вождения, дисциплины водителей и пешеходов.

В Казахстане ужесточена уголовная и административная ответственность за дорожные правонарушения. Тем не менее, с начала года пресечено порядка 6 миллионов нарушений ПДД, задержано свыше 12 тысяч нетрезвых водителей. Олжас Бектенов отметил, что к таким нарушителям нужно применять самые строгие меры.

Теперь МВД должно провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках и принять необходимые меры.

Министерству транспорта совместно с НПП «Атамекен» поручили принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах; акиматам регионов – по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Также следует усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог.

Ранее начальник управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков рассказал, что на 25 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий увеличилось в три раза, с 158 до 414 фактов. Количество погибших увеличилось с 35 до 44, количество пострадавших выросло с 194 до 554. Согласно статистике, 311 ДТП произошли в днем, когда на улицах и дорогах находилось максимальное количество участников движения. Вечером произошло 63 аварий, ещё 40 - ночью.



