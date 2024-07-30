На 87% удалось наполнить четыре водохранилища ЗКО во время паводков

По данным руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Марата Мулдашева, с 2021 года продолжается реконструкция Кировского водохранилища объемом накопления 63 миллиона кубометров. Стоимость - 2,6 миллиарда тенге.

В 2023 году возмещены затраты на подачу волжской воды в реки Большой и Малый Узени в объеме 166 миллионов кубометров, в Жанибекскую обводнительно-оросительную систему 30 миллионов кубометров. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6,3 миллиарда тенге. В этом году на эти цели выделено 5,1 миллиарда тенге.

Во время весеннего половодья из реки Жайык в Урало-Кушумскую обводнительно-оросительную систему поступило 599 миллионов кубометров воды. Средняя наполняемость четырех водохранилищ (Кировское, Битикское, Дунгулюкское, Пятимарское - прим. автора) составляет 87%.

– Начата механизированная очистка протока реки Чаган и Кушумского канала, стоимостью 2,6 миллиарда тенге. В 2023 году освоено 473 миллиона тенге, на 2024 год выделено один миллиард тенге. В целях водообеспечения и обводнения левобережья реки Урал завершена реконструкция канала Солянка-Азнабай-Тайпак, протяженностью 66,4 километра. На реконструкцию Жайык-Шалкарского канала с водозабором из реке Жайык Теректинского района выделено 476,2 миллиона тенге. Ведутся работы. На завершение реконструкции Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжайыкского района выделено 224 миллиона тенге, - рассказал Марат Мулдашев.

Кроме этого, он сообщил, что завершена берегоукрепительная работа на реке Урал в селе Жаруат. На эти цели из республиканского бюджета выделялось 1,6 миллиарда тенге, из областного бюджета - 187 миллиона тенге.

Вместе с тем продолжается разработка ПСД для строительства Жалпакталского водохранилища в Казталовском районае, объемом 28 миллиона кубометров.

Отметим, что на территории области насчитывается 50 гидротехнических сооружений, состоящих из 39 водохранилищ, шести прудов, одной плотины, четырех гидроузлов. В собственности государства находятся 19 из них, в коммунальной – 28, частной - 3.

–Владелец или эксплуатирующее лицо водохозяйственных систем и сооружений ежегодно проводит многофакторный осмотр водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния. Водохозяйственные системы и сооружения, находившиеся в эксплуатации до 25 лет, независимо от их состояния обязаны проводить многофакторные проверки один раз в 5 лет. В 2023 году проведены исследования четырех водохранилищ - это водохранилища в селе Кемер, селе Жана өмір, селе Покатиловка реки Барбастау Теректинского района, водохранилище Жаскайрат Жанибекского района). На основании проведенных визуальных и многофакторных исследований гидротехнических сооружений установлено, что 16 водохранилищ, находящихся в коммунальной собственности, находятся в неудовлетворительном состоянии. В этом году из областного бюджета на проведение многофакторных исследований 11 водохранилищ выделено 85,7 миллиона тенге, - сообщил Марат Мулдашев.

В 2023 году на 9 водных объектах установлены водоохранные зоны и полосы (р. Ембулатовка (82 км), Уленты (229 км), Калдыгайты ( 219 км), балок Багырлай (67 км) и Карасу (25 км). На определение водоохранных зон и полос водных объектов в 2024 году выделено 42,7 миллиона тенге. В настоящее время заключен договор на пяти объектов (река Грачи-1 (15 км), Грачи-2 (15 км), Шолак-Анкаты (64 км), Ащыозек (258 км), Донгулукское водохранилище).