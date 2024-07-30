Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Марат Мулдашев сообщил, что с помощью космического мониторинга на территории области выявлено 95 точек стихийных свалок. Из них 35 точек ликвидировано. Показатель ликвидация стихийных свалок составил 37%.

По области функционируют 147 полигонов твердых бытовых отходов, из них только у восьми оформлены разрешения в соответствии санитарными, экологическими требованиями. Это полигоны в Уральске и Аксае, Переметном, Каратобе, Сайхыне, Акжайыке, Шынгырлау и Теректи.

– В целях решения проблем стихийных свалок разработаны проекты по строительству объектов размещения твердо-бытовых отходов соответствующим действующим законодательствам, - подчеркнул Марат Мулдашев.

Отметим, что акимат Уральска разработал технико-экономическое обоснование на строительство нового полигона ТБО. В 2020 году получено положительное заключение экспертизы. В 2023 году власти заключили договор на разработку ПСД на сумму 101,8 миллиона тенге. Срок завершения разработки проектно-сметной документации - сентябрь 2024 года.

Кроме этого, акимат города Аксай Бурлинского района также разработал ТЭО на строительство нового полигона, в 2022 году получено положительное заключение госэкспертизы

Кроме этого разработана ПСД на рекультивацию существующего полигона ТБО. Государственная экспертиза дала положительное заключение. Стоимость работы 12 миллиардов тенге.

Площадь действующего полигона ТБО составляет 35 гектаров и располагается он в Зачаганске. Объект ввели в эксплуатацию в 1975 году. За сутки туда доставляют и сортируют до 1000 квадратных метров мусора. После сортировки мусором, который не подлежит переработке, занимается ТОО ICM Recycling. Сейчас на полигоне накопилось 1,8 миллиона кубометров твердых бытовых отходов.

— Сейчас разрабатывают проект по рекультивации полигона ТБО. Он находится на экспертизе. Результаты получим предположительно в конце апреля. Такой метод ранее не внедрялся и не использовался на территории Казахстана, — говорил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев ещё в марте этого года.

Рекультивация — комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось.



