TikTok, запущенный в сентябре 2016 года, за последние пять лет стал одной из самых популярных социальных сетей. Платформа предоставляет простую и удобную площадку для создания и распространения коротких видеороликов с музыкой, фильтрами и другими функциями. Бесконечная лента контента завоевала сердца миллионов пользователей по всему миру. В 2024 году аудитория TikTok составляет более 1,58 миллиарда активных пользователей в месяц. Активных пользователей в Казахстане насчитывает 14,1 миллиона человек, среди них 51,1% женщины, а мужчин 48,9%. Для сравнения, Instagram потребовалось шесть лет с момента запуска, чтобы достичь такого же количества активных пользователей, которое TikTok собрал менее чем за три года.

Простота использования и привлекательный формат коротких видео сделали его чрезвычайно популярным среди различных возрастных групп. Однако его растущая популярность вызывает тревогу по поводу зависимости, которая может оказывать значительное влияние на пользователей и общество в целом.

Почему TikTok вызывает зависимость?

Алгоритмы и лента рекомендаций: TikTok использует мощные алгоритмы для подбора контента, который максимально соответствует интересам пользователей. Это создает бесконечную ленту видео, которая удерживает внимание на протяжении долгого времени. Как только пользователь начинает смотреть одно видео, алгоритмы подбирают следующее, еще более интересное, что создает эффект непрерывного просмотра.

Дофаминовый цикл: Каждое новое видео, которое нравится пользователю, вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Это создает цикл положительного подкрепления, заставляя пользователей возвращаться к приложению снова и снова.

Социальное давление и тренды: Участие в популярных челленджах и трендах создает чувство принадлежности и социальной вовлеченности. Пользователи стремятся быть частью сообщества, получать лайки и комментарии, что усиливает их привязанность к платформе.

Бесконечный поток видеороликов

Мы провели небольшой опрос среди разных поколений. Выяснилось, что в популярной сети сидит разное поколение людей и даже дети, которые еще не умеют ходить.

— Мне 10 лет, я снимаю видео в TikTok, там я снимаю тренды и смотрю других, мне нравится. В основном я сижу в нем 3-4 часа за целый день.

— Меня зовут Аня, мне 16 лет, когда я беру в руки телефон, я автоматически открываю приложение и погружаюсь в бесконечный поток видеороликов. TikTok стал для меня не только развлечением, но и способом самовыражения и общения с друзьями. Каждый день я провожу по несколько часов, просматривая ленту, участвуя в челленджах и создавая свои собственные видео. Это уже стало привычкой, без которой я не представляю свой день.

— Мне 25 лет, платформа TikTok захватила меня не с первого момента, что начиналось как любопытство и желание следить за трендами, быстро превратилось в ежедневную привычку. Из-за работы, в TikTok я захожу вечером и провожу там 1-2 часа.

— Мне 30 лет, в TikTok я смотрю отрывки сериалов и фильмов. Иногда смотрю, как люди делают уборку. Не знаю почему, но эти видео меня завораживают. Я не считаю себя активным пользователем, но сериал "Великолепный век" я посмотрела именно там. Дети тоже смотрят короткие видео, но в основном играют в скаченные на телефон игры. Я вам скажу, как родитель, это ужасное приложение для детей. Там столько мата, куча непонятных трендов. Понятно, что это не для детей сделали, но они могут смотреть все эти ролики без регистрации. Если ваше чадо сидит там, то нужно как следует фильтровать контент. Я не считаю себя зависимой, но видео там затягивают, ты даже не понимаешь сколько времени прошло. Чаще всего я перед сном захожу туда, просто посмотреть, что в мире происходит. Конечно, есть много аккаунтов, где автор несет полезную информацию, но за всем этим должен следить родитель. Я когда на работе нахожусь, не знаю, что там смотрит мой ребенок. Отобрать телефон я тоже не могу, мне нужна связь. Удалять приложение тоже нет смысла, его заново скачать можно.

Что делать, если из-за TikTok ребёнок стал замкнутым?

Психолог городской поликлиники №4 Назгуль Жумалиева считает, что зависимость от гаджетов (игры, социальные сети - прим. автора) по своей природе схожа с алкогольной или наркотической зависимостью, поэтому важно понять её причины. По ее словам, вопрос "Почему ребёнок постоянно сидит в телефоне или зависает в TikTok?" нужно задавать себе, как взрослому. И часто основная причина зависимости – ограниченная свобода в реальном времени. Родители загружают детей секциями и кружками, а также школой и уроками, оставляя мало времени на отдых, игры на улице и общение со сверстниками. В результате дети часто находят отдых в гаджетах и соцсетях.

— С популяризацией TikTok увеличилось количество негативных комментариев в адрес некоторых пользователей. Многие используют эту платформу для насмешек и издевательств над выбранными жертвами, которые часто оказываются подростками. В социальных сетях также может происходить травля среди сверстников. Если вы заметили, что ваш ребёнок стал замкнутым, растерянным, ухудшились его успеваемость в школе, или он предпочитает одиночество и ведёт себя агрессивно, следует поговорить с ним. В таких случаях на помощь могут прийти школьные и психологи при поликлиниках. Родителям, чьи дети начинают интересоваться интернетом, рекомендуется установить программу родительского контроля на свои телефоны и синхронизировать устройства. Это позволит в любой момент проверить, какой контент просматривает ребёнок. Родителям необходимо пересмотреть семейные отношения и уделять больше времени детям, находить совместные увлечения, вместе гулять, ходить в кино и на прогулки, — говорит Назгуль Жумалиева.

Психолог рекомендует установить правило "нескольких минут" и ограничить время для игр и TikTok, а также больше общаться внутри семьи. По ее словам, часто неумение общаться вживую подталкивает детей к поиску общения в смартфоне или компьютере.



