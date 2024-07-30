Очередной несчастный случай произошел 29 июля в 16:00. По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома по улице Кулманова.

С травмами различной степени тяжести мальчика доставили в больницу.

Напомним, с начала года в Атырауской области семь детей выпали из окон. Один из них скончался.

Спасатели просят казахстанцев не оставлять детей без присмотра, установить на окна решетки либо блокираторы и не надеяться на москитные сетки. Они не защитят детей от падений.