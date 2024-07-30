30 июля около 4:00 в Алматы нашли обгоревшие тела двух человек при тушении пожара в частном доме, передает телеграм-канал zhest_kz.

Выяснилось, что это семейная пара пенсионеров и причиной смерти стал не пожар.

По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жильё подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера — его ровесница. Сгорела ли она заживо или её тоже убили перед пожаром — пока неизвестно.

По подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС 46-летнего мужчину. Предположительно он бросился с ножом на старика во время ссоры. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».