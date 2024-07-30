Преступление произошло в 12 ноября прошлого года. Тогда с многочисленными травмами в больницу доставили 54-летнего Сергея Губера. Спустя некоторое время он скончался.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе областного суда, им было предъявлено обвинение по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека».

Из материалов дела следует, что в тот день в сауне между Сергеем Губером и двумя мужчинами возник конфликт. Осужденные нанесли бизнесмену телесные повреждения, в следствие чего тот скончался.

30 июля в Уральском городском суде огласили приговор по этому уголовному делу. Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



