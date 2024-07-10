По данным МЧС РК, количество выпадений детей из окон увеличивается именно в теплое время года, особенно - во время школьных каникул. Малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами либо погибают.
Так, с начала года на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. В результате несчастных случаев погибли семеро, остальные 95 с различными травами были госпитализированы в больницу. Из них:
- Астана - 18;
- Алматы - 2;
- Шымкент - 5;
- Карагандинской - 12;,
- Западно-Казахстанской области - 6;
- Восточно-Казахстанской области - 3;
- Кызылординской - 13;
- Атырауской - 5;
- Жамбылской - 2;
- Костанайской -6
- Акмолинской - 5
- Актюбинской - 2
- Павлодарской - 6
- Северо-Казахстанской - 1
- Мангистауской - 5
- области Абай - 5
- Улытау - 5
- Жетісу - 1.
В прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон.