По данным МЧС РК, количество выпадений детей из окон увеличивается именно в теплое время года, особенно - во время школьных каникул. Малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами либо погибают. 

Так, с начала года на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. В результате несчастных случаев погибли семеро, остальные 95 с различными травами были госпитализированы в больницу. Из них:

  • Астана - 18;
  • Алматы - 2;
  • Шымкент - 5; 
  • Карагандинской - 12;, 
  • Западно-Казахстанской области - 6;
  • Восточно-Казахстанской области - 3;
  • Кызылординской - 13; 
  • Атырауской - 5;
  • Жамбылской - 2;
  • Костанайской -6 
  • Акмолинской - 5 
  • Актюбинской - 2
  • Павлодарской - 6 
  • Северо-Казахстанской - 1 
  • Мангистауской - 5 
  • области Абай - 5
  • Улытау - 5
  • Жетісу - 1.      

В прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон. 