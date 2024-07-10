По данным МЧС РК, количество выпадений детей из окон увеличивается именно в теплое время года, особенно - во время школьных каникул. Малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами либо погибают.

Так, с начала года на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. В результате несчастных случаев погибли семеро, остальные 95 с различными травами были госпитализированы в больницу. Из них:

Астана - 18;

Алматы - 2;

Шымкент - 5;

Карагандинской - 12;,

Западно-Казахстанской области - 6;

Восточно-Казахстанской области - 3;

Кызылординской - 13;

Атырауской - 5;

Жамбылской - 2;

Костанайской -6

Акмолинской - 5

Актюбинской - 2

Павлодарской - 6

Северо-Казахстанской - 1

Мангистауской - 5

области Абай - 5

Улытау - 5

Жетісу - 1.

В прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон.