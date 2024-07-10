Шесть человек оказались в реанимации после укуса каракуртов в Атырауской области

В Атырауской области наблюдается нашествие каракуртов. Это ядовитые пауки, укус которых может быть опасен для человека. По данным пресс-службы акима Атырауской области, нашествие этих насекомых наблюдается в песчаных районах региона - это Индерский, Исатайский и Курмангазинские районы.

На сегодня от укуса каракуртов пострадали 397 верблюдов, из них выжили только 217, и то благодаря симптоматическому лечению. У всех животных, в том числе и e погибших взяты пробы и направлены в ветеринарную лабораторию.

– Хочется подчеркнуть, что владельцам скота в таких случаях из областного бюджета компенсация не выплачивается. Несмотря на это местные ветеринары проводят лечение укушенных домашних животных. Сельчанам рекомендуем не выводить на выпас скот в местах, где распространены каракурты. И важно помнить, что после укуса необходимо экстренное лечение, - сообщили в акимате.

Однако от укуса ядовитых насекомых страдают не только домашний скот, но и люди. Так, в областной станции скорой помощи зарегистрированы два таких случая - в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе. Им оказали медицинскую помощь. Ещё девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили укол.

В детскую больницу попали трое детей, двоих пришлось поместить в реанимацию, ещё один отделался легкой формой течения болезни.

Каракурт считается одним из опасных представителей своего роды. На животных и человека не нападает, если его не потревожат. По данным Википедии, яд каракурта опаснее змеиного. Укус действует немедленно: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10—15 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Общее отравление проявляется такими симптомами, как одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной области.