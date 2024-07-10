В департаменте юстиции ЗКО сообщили, что на исполнении 10 807 производств по алиментам, в том числе на содержание 15 625 детей.
По данным ведомства, только за последние полгода завершили 1 416 производств:
- более 6 тысяч должников работают и платят алименты с зарплаты;
- трудоустроено 141 должников;
- привлекли к административной ответственности 201 должника;
- в полицию направили 105 представлений о привлечении к уголовной ответственности;
- изъяли 7 автомобилей;
- 8 объектов имущества передали взыскателю;
- приостановили 100 водительских удостоверений;
- выставили временное ограничение на выезд из страны для 301 должника;
- заключили 50 соглашений об урегулировании спора в порядке медиации;
- 93 должника объявили в розыск;
- выявили 14 должников, которые делали ставки в букмекерских конторах;
- арестовали более 2 тысяч банковских счетов.
Также в департаменте юстиции напомнили о размерах алиментов из заработной платы и иного дохода должника:
- на одного ребенка — 25%;
- на двоих детей — 33%;
- на троих и более детей 50%
Сумма долга должников, которые не работают исчисляется исходя из средней месячной зарплаты (в 1 квартале 2024 года — 95 569,75 тенге на 1 ребенка)
Должники с инвалидностью оплачивают алименты: из зарплаты, доходов или пособий и социальных выплат.