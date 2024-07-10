В департаменте юстиции ЗКО сообщили, что на исполнении 10 807 производств по алиментам, в том числе на содержание 15 625 детей. 

По данным ведомства, только за последние полгода завершили 1 416 производств:

  •  более 6 тысяч должников работают и платят алименты с зарплаты;
  • трудоустроено 141 должников;
  • привлекли к административной ответственности 201 должника;
  • в полицию направили 105 представлений о привлечении к уголовной ответственности; 
  • изъяли 7 автомобилей;
  • 8 объектов имущества передали взыскателю;
  • приостановили 100 водительских удостоверений;
  • выставили временное ограничение на выезд из страны для 301 должника; 
  • заключили 50 соглашений об урегулировании спора в порядке медиации;
  • 93 должника объявили в розыск;
  • выявили 14 должников, которые делали ставки в букмекерских конторах; 
  • арестовали более 2 тысяч банковских счетов.

Также в департаменте юстиции напомнили о размерах алиментов из заработной платы и иного дохода должника:

  • на одного ребенка — 25%;
  • на двоих детей — 33%;
  • на троих и более детей 50%

Сумма долга должников, которые не работают исчисляется исходя из средней месячной зарплаты (в 1 квартале 2024 года — 95 569,75 тенге на 1 ребенка)

Должники с инвалидностью оплачивают алименты: из зарплаты, доходов или пособий и социальных выплат.