Более двух тысяч банковских счетов должников по алиментам арестовали в ЗКО

В департаменте юстиции ЗКО сообщили, что на исполнении 10 807 производств по алиментам, в том числе на содержание 15 625 детей.

По данным ведомства, только за последние полгода завершили 1 416 производств:

более 6 тысяч должников работают и платят алименты с зарплаты;

трудоустроено 141 должников;

привлекли к административной ответственности 201 должника;

в полицию направили 105 представлений о привлечении к уголовной ответственности;

изъяли 7 автомобилей;

8 объектов имущества передали взыскателю;

приостановили 100 водительских удостоверений;

выставили временное ограничение на выезд из страны для 301 должника;

заключили 50 соглашений об урегулировании спора в порядке медиации;

93 должника объявили в розыск;

выявили 14 должников, которые делали ставки в букмекерских конторах;

арестовали более 2 тысяч банковских счетов.

Также в департаменте юстиции напомнили о размерах алиментов из заработной платы и иного дохода должника:

на одного ребенка — 25%;

на двоих детей — 33%;

на троих и более детей 50%

Сумма долга должников, которые не работают исчисляется исходя из средней месячной зарплаты (в 1 квартале 2024 года — 95 569,75 тенге на 1 ребенка)

Должники с инвалидностью оплачивают алименты: из зарплаты, доходов или пособий и социальных выплат.