По данным Бюро национальной статистики, за год цены на новое жилье повысились на 2,2%, перепродажа квартир на вторичном рынке – на 1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе, Талдыкорган, Кызылорда. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау и Астана, на рынке аренды жилья – Талдыкорган, Караганда, Жезказган и Петропавловск.

За месяц цены на перепродажу квартир повысились на 0,6%, продажу нового жилья – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3%.

В июне 2024 года в Казахстане совершили 32 943 сделок купли-продажи жилья, из них 8 058 по индивидуальным домам и 24 885 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2024 года (31 071) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 6%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы и Астана, а также, Карагандинская область. Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 342 единицы.

По сравнению с маем 2024 года в июне наибольший рост сделок зарегистрирован в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях. Наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в городе Алматы, области Жетісу и городе Шымкент. При этом в нашей области заключили 1 709 сделок купли-продажи жилья, 1 236 из которых сделки по купле-продажи жилья в многоквартирных домах. Чаще всего западноказахстанцы покупали двухкомнатные квартиры. Скачок сделок можно связать с наводнением. Ведь всем пострадавшим, чьё единственное жилье было затоплено, государство покупает дома или квартиры.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 10,3%, тогда было зарегистрировано 29 880 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области, наибольшее снижение – Кызылординской области.











