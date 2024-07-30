Xiaomi объявила о начале продаж Xiaomi TV A 2025 и Xiaomi TV A Pro 2025 в Казахстане.

На казахстанский рынок поступают две новые серии телевизоров Xiaomi с инновационным дизайном и технологией Smart TV, интегрированной с Android TV.

Компания Xiaomi, производитель бытовой электроники и смарт-технологий, анонсировала Xiaomi TV A 2025 и Xiaomi TV A Pro 2025. Эти новые модели смарт-телевизоров расширяют экосистему Xiaomi. В этом году на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания представила новую стратегию “Человек x Автомобиль x Дом”, цель которой - интеграция технологий.

Xiaomi TV A 2025 предлагает невероятные возможности для развлечений благодаря интеграции с Android TV, обеспечивающей доступ к неограниченному миру контента - от фильмов до приложений и игр. Телевизор оснащен технологией компенсации движения MEMC, обеспечивающей плавные и четкие изображения в формате 4K UHD (кроме 32-дюймового HD-формата). Дизайн без рамки придает устройству элегантный и современный вид. Доступны модели в пяти размерах: 32”, 43”, 50”, 55” и 65”.

Xiaomi TV A Pro 2025 с дисплеем QLED и разрешением 4K HDR позволяет наслаждаться контентом с непревзойденным качеством, передавая мельчайшие детали сцен. Технология Dolby Audio обеспечивает точное воспроизведение звука для полного погружения в атмосферу. Этот телевизор также оснащен Android TV и встроенной экосистемой Xiaomi в пульт дистанционного управления. Доступны модели в четырех размерах: 43”, 55”, 65” и 75”.

Цены и наличие

Xiaomi TV A 2025 будет доступен в магазине Xiaomi Store, DNS и сети магазинов электроники и компьютерной техники «Белый Ветер» в следующих размерах:





32″ — 69 990 ₸

43″ — 119 990 ₸

50″ — 149 990 ₸

55″ — 169 990₸

65″ — 249 990 ₸





Xiaomi TV A Pro 2025 поступит в продажу в Xiaomi store, DNS, Alser, сети магазинов электроники и компьютерной техники «Белый Ветер» в следующих размерах:





43″ — 129 990₸

55″ — 189 990₸

65″ — 299 990 ₸

75″ — 399 990 ₸