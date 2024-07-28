По данным аналитиков energyprom.kz , объём производства полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь–июнь этого года составил 94,4 тысячи тонн. Стоит отметить, что годом ранее выпуск в секторе показывал спад сразу на 19,8%.

Между тем, по итогам января–мая этого года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис на 90,2%.

По сравнению с прошлым годом производство риса в соответствующем периоде выросло на 10,3%, до 79,5 тысяч тонн. Тем временем импорт увеличился сразу на 25,3%, до 8,6 тысяч тонн.

Объём экспорта риса за год уменьшился на 14,3%, составив за январь–май 2024 года 37,9 тысячи тонны, а реализация на внутреннем рынке, наоборот, выросла сразу на 44,6%, до 50,2 тысяч тонн.

В июне 2024 года рис подешевел, но лишь на 0,5% в сравнении с маем.

При этом за год (то есть к июню 2023 года) цены на рис выросли на 12,5%, что, впрочем, не так много по сравнению прошлогодними показателями, когда удорожание составляло сразу 47,6%.

Розничная цена килограмма риса в среднем по РК в июне этого года составила 686 тенге. Дороже всего он стоил на западе страны — в Актау (954 тенге за кг), Атырау (849 тенге) и Уральске (847 тенге).

Самые низкие цены на рис наблюдались в Талдыкоргане (511 тенге за кг), Кызылорде (547 тенге) и Шымкенте (601 тенге).