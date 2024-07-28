По данным аналитического портала energyprom.kz, в первом квартале этого года в Казахстане оказали услуг в сфере дошкольного воспитания и обучения на сумму 220,7 миллиарда тенге — на 20,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В разрезе форм собственности больше всего услуг оказали государственные предприятия: 124,4 миллиарда тенге. Объём услуг, оказанных частными компаниями вырос до 95,8 миллиарда тенге, иностранными — до 483,9 миллиона тенге.

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе в стоимостном выражении оказали в Туркестанской области. На второй и третьей строчках расположились Алматы и Жамбылская область.

Меньше всего услуг в области дошкольного образования оказали в Улытауской области. Далее идут Абайская и Северо-Казахстанская области.

В то же время инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь–июнь этого года достигли 13,3 миллиарда тенге — сразу вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций пришёлся на Туркестанскую область. В тройке регионов-лидеров также оказались Алматы и Шымкент. Наименьший объём инвестиций в сфере дошкольного образования зафиксировали в Мангистауской области.

Отметим, в целом капвложения в секторе наблюдались только в 17 из 20 регионов страны. В трёх регионах — Западно-Казахстанской, Карагандинской и Улытауской областях — инвестиции в этой сфере за рассматриваемый период не регистрировались.

В стране функционирует более 11,5 тысяч дошкольных организаций. В них числится около одного миллиона воспитанников. В этом году охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным обучением и воспитанием планируется увеличить до 92,5%. По итогам первого полугодия 2024 года охват вырос до 91,5%.

Что касается цен, по итогам июня этого года услуги детских центров развития подорожали на 3,3%, услуги детских дошкольных учреждений — на 5,4%.

Сильнее всего рост цен на услуги детских центров развития ударил по карманам жителей Мангистауской области. Далее идут Туркестанская и Павлодарская области. Наименьший годовой рост был отмечен в Атырауской области. В трёх регионах — в Алматы, а также в Алматинской и Улытауской областях — цены остались на уровне прошлого года.

Услуги дошкольных организаций сильнее всего подорожали в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Жетысуской областях. Наименьший годовой рост цен в этом сегменте был отмечен в Атырауской области. В Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, а также в Шымкенте цены остались неизменными. В Улытауской области наблюдалось удешевление.