В Бокейординском районе в этом году низкий уровень сенокоса.

Аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов на брифинге доложил, что в их районе есть проблемы в области сельского хозяйства. По его словам, одна из них сайга, другая — низкий уровень сенокоса в этом году.

— Чтобы помочь местным жителям и крестъянским хозяйствам земли полигона «Капустин Яр» отдадут на временное пользование во время сенокоса. Согласно медународного договора, земли полигона разрешается использовать для сенокоса и пастищ скота. Также сейчас составляют списки пострадавших от засухи и нашествия сайги, чтобы получить субсидирование от правительства, — пояснил он.

Со слов главы района, на зиму необходимо собрать 188 тысяч тонн кормов. Заготовкой сена занимается 193 крестьянских хозяйства. По району выполнено 21% плана.

— Не секрет, что с каждым годом наблюдается все меньше осадков, засуха, деградация пастбищ, что мешает заготовке кормов. В этом году одно крестьянское хозяйство засеяло суданку и люцерну на площади 660 гектаров и сейчас уже собирают урожай, — отметил Нурлыбек Даумов.

К слову, с начала этого года крестьянским хозяйствам района выплатили субсидии на сумму 287 миллионов тенге.