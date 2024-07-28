В мессенджере «Whatsapp» пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на банковской карте замечены мошеннические действия и для предотвращения операции необходимо следовать инструкциям службы безопасности банка, рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

— Далее позвонил «сотрудник службы безопасности банка», который сказал пенсионеру, чтобы остановить данные действия нужно перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший выполнил всё по инструкции и лишился 3,7 миллиона тенге, находящихся на депозите, — отметили в ведомстве.

Департамент полиции напоминает, что никаких безопасных (резервных) счетов не существует — если перевести деньги, они отправятся на счёт мошенника.