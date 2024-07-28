На сайте министерства науки и высшего образования РК сообщили, что Альфия является победительницей чемпионата РК, бронзовым призёром в командном первенстве на чемпионате мира, серебряным призёром международного турнира, проходившего в Финляндии.

Председатель правления-ректор университета Саламат Идрисов принял перед поездкой в Париж Альфию Адилкызы – спортсменку, защищающую честь страны на мировой арене, мастера спорта международного класса. Она обучается на факультете гуманитарных наук и искусства.

— Я получила путёвку на Паралимпиаду по парадзюдо в весовой категории до 57 килограмм. До этого я стала победительницей на чемпионате Азии. Это моё самое значительное достижение, — говорит спортсменка.

Тренер Альфии Жандос Каракожаулы отмечает, что Альфия занимается парадзюдо с 2022 года и добилась больших успехов. На данный момент она – самая юная дзюдоистка в национальной сборной и одна из наиболее перспективных спортсменок.

Кроме того, выпускник Атырауского университета 2024 года по специальности «Физическое воспитание», мастер спорта международного класса Али Махулбеков получил лицензию на участие в состязаниях по паранастольному теннису.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Участники Паралимпиады разыграют 549 медалей в 23 видах спорта.