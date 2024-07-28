В городском парке культуры и отдыха с самого утра звучали белорусские напевы, жители города и гости шли на музыку, узнать, что проводится в дубовой роще.

Все присутствующие с удовольствием и задором танцевали под белорусские мотивы и угощались картофельными драниками. На сцене выступали вокальная группа «Сябры» под аккомпанемент баяниста Александра Каренского из посёлка Дарьинское, Надежда Сафина, сестры Ирина и Марина Разенковы, Александр Цыганов, а также студия танца «Таис» и танцевальный коллектив «Шабыт», которые исполнили национальные белорусские танцы.

Организаторы праздника продумали все, были здесь не только песни и танцы, но и конкурсы, в которых принимали участие не только взрослые, но и дети: на плетение венка из полевых цветов, кто вперед возьмет венок, наломать веники на скорость, достать из воды яблоки и отгадать загадки. Все это проходило весело и шумно под белорусские напевы.

Руководитель отдела управления общественного развития ЗКО Жаннур Ахметов, вице-консул генерального консульства РФ в Уральске Хаджимурат Атмурзаев, заместитель председателя АНК ЗКО, руководитель чечено-ингушского объединения «Вайнах» Данильбек Саратов и председатели ЭКО АНК ЗКО поздравили присутствующих с праздником.

– Нет на земле ни одного государства, где бы жило столько разных народов в мире и согласии, как в Казахстане. Миллионы дружных рук укрепляют день за днем силу и мощь страны. Сохранение и приумножение духовных ценностей и культурных традиций – залог единства и крепкой межэтнической дружбы наций. Без опоры на национально-культурные корни невозможно дальнейшее развитие казахстанского общества. Ассамблея народа Казахстана провозглашает мир и согласие, а это самое главное в нашей стране и на земле, – сказал Данильбек Саратов.

Оксана КАТКОВА

фото автора



