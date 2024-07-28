По данным РГП «Казгидромет»:
- В Уральске ожидается дождь с грозой. Днём температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью +12..+14 градусов.
- В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём столбики термометров покажут +30..+32 градусов жары, ночью температура опустится до +18..+20 градусов.
- В Актобе ожидается погода без осадков. Днём +26..+28 градусов, ночью +14..16 градусов.
- В Актау — переменная облачность. Днём температура поднимется до +25..+27 градусов, ночью опустится до +18..+20 градусов.