Основные функции современных торговых приложений включают:
Онлайн-доступ к торговле
Финансовые новости в реальном времени
Обучающие материалы и гайды
Технический анализ, графики и индикаторы
Выбрать подходящее приложение непросто — на рынке десятки решений. В первую очередь убедитесь, что оно совместимо с вашей операционной системой (iOS или Android).
У каждого приложения свой набор инструментов и преимуществ. Ниже представлены самые популярные решения, которые используют трейдеры в странах СНГ и Восточной Европы.
MobileTrader от RoboForex
Приложение MobileTrader от брокера RoboForex обеспечивает полный контроль над торговлей с мобильного устройства. Оно сочетает удобную навигацию, управление аккаунтом и аналитические материалы.
Функции приложения:
13 технических индикаторов и 9 графических инструментов
Быстрое переключение между аккаунтами — около 2 секунд
Открытие нового счёта за 5 минут
Рыночные новости и аналитика от специалистов RoboForex
Бесплатная загрузка в Google Play и App Store
MobileTrader — это forex trading на полноценной платформе в кармане: вы можете совершать сделки, анализировать рынок и при необходимости обратиться в техподдержку брокера прямо из приложения.
MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 остаётся одной из самых популярных платформ для валютной торговли. Мобильное приложение совместимо с сотнями брокеров по всему миру.
Возможности MT4 на мобильных устройствах:
Настройка интерфейса под себя
Создание торговых роботов на языке MQL4
Интеграция с Autochartist для поиска графических паттернов
28+ индикаторов и торговых советников через Smart Trader
Автоматическая торговля 24/5 с использованием советников
Сервисы Signals и Market расширяют возможности MT4: вы можете копировать сделки других трейдеров или покупать роботов и индикаторы прямо из приложения.
FXTM Trader
FXTM Trader — мобильная платформа от брокера ForexTime (FXTM), обеспечивающая быстрый доступ к валютному и CFD-рынкам. Приложение позволяет оперативно открывать и закрывать позиции, отслеживать котировки и управлять счетами.
Доступные инструменты:
Основные, второстепенные и экзотические валютные пары
Золото, серебро, нефть и другие товары
180+ CFD на акции
CFD на фондовые индексы
Преимущества:
Мгновенное открытие и закрытие ордеров
Возможность торговать с нескольких устройств
Интерактивные графики и технический анализ
FXTM Trader — отличное решение для трейдеров, которым важна скорость и широкий выбор инструментов.
Capital.com
Приложение Capital.com предлагает удобный интерфейс и быструю регистрацию. Без торговых комиссий и с конкурентными спредами — это отличное решение как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Поддерживается более 6400 инструментов, включая:
Акции и ETF
Фондовые индексы и сырьевые товары
Криптовалюты (через CFD)
Возможности Capital.com:
Минимальные спреды и небольшие объемы сделок
Мгновенное исполнение и управление ордерами
Более 70 индикаторов и продвинутые графики
Новости и котировки в реальном времени
Приложение также включает обучающие модули и аналитику, основанную на ИИ — это помогает пользователям принимать более обоснованные решения.
Заключение
Независимо от того, что вы выбираете, чтобы осуществлять forex trading — гибкость MetaTrader 4, простоту Capital.com, расширенную аналитику FXTM Trader или универсальность MobileTrader, — рынок мобильного трейдинга в 2025 году предлагает решения под любые задачи.
Выбор приложения зависит от ваших предпочтений, стиля торговли и нужных инструментов. Одно ясно: мобильная торговля сегодня — это полноценный и мощный инструмент для трейдеров по всему миру.