Для эффективной торговли в 2025 году трейдерам необходим постоянный доступ к своим счетам и к актуальным рыночным данным. Мобильные приложения позволяют быть на связи с рынком в любое время и из любой точки мира — главное, чтобы был стабильный интернет.

Лучшие мобильные приложения для трейдинга в 2025 году

Основные функции современных торговых приложений включают:

Онлайн-доступ к торговле

Финансовые новости в реальном времени

Обучающие материалы и гайды

Технический анализ, графики и индикаторы

Выбрать подходящее приложение непросто — на рынке десятки решений. В первую очередь убедитесь, что оно совместимо с вашей операционной системой (iOS или Android).

У каждого приложения свой набор инструментов и преимуществ. Ниже представлены самые популярные решения, которые используют трейдеры в странах СНГ и Восточной Европы.

MobileTrader от RoboForex

Приложение MobileTrader от брокера RoboForex обеспечивает полный контроль над торговлей с мобильного устройства. Оно сочетает удобную навигацию, управление аккаунтом и аналитические материалы.

Функции приложения:

13 технических индикаторов и 9 графических инструментов

Быстрое переключение между аккаунтами — около 2 секунд

Открытие нового счёта за 5 минут

Рыночные новости и аналитика от специалистов RoboForex

Бесплатная загрузка в Google Play и App Store

MobileTrader — это forex trading на полноценной платформе в кармане: вы можете совершать сделки, анализировать рынок и при необходимости обратиться в техподдержку брокера прямо из приложения.

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4 остаётся одной из самых популярных платформ для валютной торговли. Мобильное приложение совместимо с сотнями брокеров по всему миру.

Возможности MT4 на мобильных устройствах:

Настройка интерфейса под себя

Создание торговых роботов на языке MQL4

Интеграция с Autochartist для поиска графических паттернов

28+ индикаторов и торговых советников через Smart Trader

Автоматическая торговля 24/5 с использованием советников

Сервисы Signals и Market расширяют возможности MT4: вы можете копировать сделки других трейдеров или покупать роботов и индикаторы прямо из приложения.

FXTM Trader

FXTM Trader — мобильная платформа от брокера ForexTime (FXTM), обеспечивающая быстрый доступ к валютному и CFD-рынкам. Приложение позволяет оперативно открывать и закрывать позиции, отслеживать котировки и управлять счетами.

Доступные инструменты:

Основные, второстепенные и экзотические валютные пары

Золото, серебро, нефть и другие товары

180+ CFD на акции

CFD на фондовые индексы

Преимущества:

Мгновенное открытие и закрытие ордеров

Возможность торговать с нескольких устройств

Интерактивные графики и технический анализ

FXTM Trader — отличное решение для трейдеров, которым важна скорость и широкий выбор инструментов.

Capital.com

Приложение Capital.com предлагает удобный интерфейс и быструю регистрацию. Без торговых комиссий и с конкурентными спредами — это отличное решение как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Поддерживается более 6400 инструментов, включая:

Акции и ETF

Фондовые индексы и сырьевые товары

Криптовалюты (через CFD)

Возможности Capital.com:

Минимальные спреды и небольшие объемы сделок

Мгновенное исполнение и управление ордерами

Более 70 индикаторов и продвинутые графики

Новости и котировки в реальном времени

Приложение также включает обучающие модули и аналитику, основанную на ИИ — это помогает пользователям принимать более обоснованные решения.

Заключение

Независимо от того, что вы выбираете, чтобы осуществлять forex trading — гибкость MetaTrader 4, простоту Capital.com, расширенную аналитику FXTM Trader или универсальность MobileTrader, — рынок мобильного трейдинга в 2025 году предлагает решения под любые задачи.

Выбор приложения зависит от ваших предпочтений, стиля торговли и нужных инструментов. Одно ясно: мобильная торговля сегодня — это полноценный и мощный инструмент для трейдеров по всему миру.