21-летний Жеткерген Жамбулов пропал 27 июня. Утром того дня молодой человек вышел из дома в микрорайоне Строитель. После этого его никто не видел. Родственники написали заявление в полицию и поисками пропавшего занимались и полицейские.

Как выяснилось, Жеткерген Жамбулов стал жертвой преступления. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, юношу убили. По подозрению в убийстве задержан житель района Байтерек. Его водворили в изолятор временного содержания. Полицейские проводят следственные действия.

Подробности страшного преступления стражи порядка раскрывать не стали.



