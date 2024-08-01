О раке легких, его профилактике и факторах влияния на заболевание рассказал онколог-хирург Областного онкологического диспансера Курмангазы Амано.
Врач онколог-хирург Курмангазы Аманов отметил, что рак легких является одной из самых распространенных и опасных форм рака, ежегодно уносящей жизни миллионов людей по всему миру. Только за последние полгода по ЗКО с диагнозом рак легкого на диспансерный учёт взяли 87 человек. Всего в онкодиспансере с таким диагнозом насчитывается 321 пациент, из них 94 состоят на учете более 5 лет.
— Рак легких — это злокачественное новообразование, исходящее из клеток легочной ткани. Это заболевание делится на два основных типа: мелкоклеточный рак легкого (МКРЛ) и немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Каждый тип имеет свои особенности в развитии, диагностике и лечении, — пояснил врач.
- Немелкоклеточный рак легкого: составляет около 85% всех случаев рака легких. Включает аденокарциному, плоскоклеточный рак и крупноклеточный рак.
- Мелкоклеточный рак легкого: составляет около 15% случаев, характеризуется быстрым ростом и ранним метастазированием.
Рак легких проявляется следующими симптомами:
- Кашель: хронический или изменившийся кашель, который не проходит;
- Кровохарканье: выделение крови при кашле;
- Одышка: затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке;
- Боль в груди: постоянная или усиливающаяся при дыхании или кашле;
- Потеря веса и аппетита: необъяснимая потеря веса;
- Утомляемость: постоянное чувство усталости.
Диагностика рака легких:
- Рентгенография грудной клетки: первичный метод диагностики, позволяющий выявить изменения в легких;
- Компьютерная томография (КТ): подробные изображения, помогающие определить локализацию и размер опухоли;
- Бронхоскопия: осмотр дыхательных путей с помощью эндоскопа и взятие биопсии;
- Биопсия: взятие образца ткани для гистологического исследования;
- ПЭТ-КТ: оценка метастазов и стадии заболевания.
Для профилактики рака легких Курмангазы Аманов рекомендует отказаться от курения, так как это считается основным фактором риска развития заболевания. Около 85-90% случаев рака легких связаны с курением.
—Профилактика рака легких включает в себя избегание пассивного курения, контроль за качеством воздуха, здоровое питание, регулярную физическую активность. Эти меры могут значительно снизить риск развития рака легких и сохранить здоровье на долгие годы, — говорит врач онколог-хирург.
Он считает, что регулярное прохождение медицинских обследований (низкодозовая компьютерная томография или флюорография) также помогает выявлять рак легких на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.