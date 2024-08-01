О раке легких, его профилактике и факторах влияния на заболевание рассказал онколог-хирург Областного онкологического диспансера Курмангазы Амано.

Врач онколог-хирург Курмангазы Аманов отметил, что рак легких является одной из самых распространенных и опасных форм рака, ежегодно уносящей жизни миллионов людей по всему миру. Только за последние полгода по ЗКО с диагнозом рак легкого на диспансерный учёт взяли 87 человек. Всего в онкодиспансере с таким диагнозом насчитывается 321 пациент, из них 94 состоят на учете более 5 лет.

— Рак легких — это злокачественное новообразование, исходящее из клеток легочной ткани. Это заболевание делится на два основных типа: мелкоклеточный рак легкого (МКРЛ) и немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Каждый тип имеет свои особенности в развитии, диагностике и лечении, — пояснил врач.

Немелкоклеточный рак легкого: составляет около 85% всех случаев рака легких. Включает аденокарциному, плоскоклеточный рак и крупноклеточный рак.

Мелкоклеточный рак легкого: составляет около 15% случаев, характеризуется быстрым ростом и ранним метастазированием.

Рак легких проявляется следующими симптомами:

Кашель: хронический или изменившийся кашель, который не проходит;

Кровохарканье: выделение крови при кашле;

Одышка: затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке;

Боль в груди: постоянная или усиливающаяся при дыхании или кашле;

Потеря веса и аппетита: необъяснимая потеря веса;

Утомляемость: постоянное чувство усталости.

Диагностика рака легких:

Рентгенография грудной клетки: первичный метод диагностики, позволяющий выявить изменения в легких;

Компьютерная томография (КТ): подробные изображения, помогающие определить локализацию и размер опухоли;

Бронхоскопия: осмотр дыхательных путей с помощью эндоскопа и взятие биопсии;

Биопсия: взятие образца ткани для гистологического исследования;

ПЭТ-КТ: оценка метастазов и стадии заболевания.

Для профилактики рака легких Курмангазы Аманов рекомендует отказаться от курения, так как это считается основным фактором риска развития заболевания. Около 85-90% случаев рака легких связаны с курением.

—Профилактика рака легких включает в себя избегание пассивного курения, контроль за качеством воздуха, здоровое питание, регулярную физическую активность. Эти меры могут значительно снизить риск развития рака легких и сохранить здоровье на долгие годы, — говорит врач онколог-хирург.

Он считает, что регулярное прохождение медицинских обследований (низкодозовая компьютерная томография или флюорография) также помогает выявлять рак легких на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.