Так, по сведениям аналитиков, на первое июля в Казахстане проживают 20 159 707 человек. На начало года в стране проживало 20 033 842 человека. Таким образом, за прошедшие полгода число казахстанцев увеличилось на 126 тысяч человек. С начала года живыми на свет появились 184 673 младенца. За это время в стране умерли 66 097 казахстанцев.

12 573 637 казахстанцев являются городскими жителями. В сельской местности проживает 7 586 070 человек. Из общего количества 10 311 830 - представители прекрасной половины человечества. Так же в стране проживают 9 847 877 мужчин.