В 10 школах ЗКО дети учатся в три смены

На традиционной августовской конференции педагогических работников аким ЗКО Нариман Турегалиев подчеркнул, что использование цифровых технологий, возможностей искусственного интеллекта будет направлено на создание качественного контента, совершенствования учебного процесса.

– Идет трансформация образовательной среды под влиянием цифровых технологий и искусственного интеллекта. В связи с этим сегодня стоит задача формирования единых подходов к развитию системы образования в условиях цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта, - отметил он.

По его словам, обеспечение доступности и качества образования является первоочередной задачей. По этой причине ежегодно из местного бюджета всё больше и больше выделяется средств на строительство, капитальный ремонт и улучшение материально технической базы в сфере образования.

Так, на сегодняшний день в области функционируют 10 трехсменных и 16 аварийных школ. Для решения проблемы по национальному проекту «Комфортная школа» запланировано строительство школ за счет фонда развития инфраструктуры образования и КПО б.в. В данный момент ведется строительство девяти школ на 8100 мест, проводится ремонт двух малокомплектных школ и семи объектов образования.

К началу учебного года завершится строительство двух комфортных школ, а также двух малокомплектных школ в селе Саралжын Казталовского района и поселке Жарсуат Бурлинского района.

– Создание условий для качественного образования и оснащение школ по современным стандартам так же финансируется за счет местного бюджета, организовываются предметные модификационные кабинеты, - сказал Нариман Турегалиев.



