Акция "Дорога в школу": на 2,3 млн тенге помогли школьникам в ЗКО

По словам руководителя управления образования ЗКО Елдоса Сафуллина, желающие могут помочь в подготовке к школе детей из социально-уязвимых слоёв населения в рамках акции «Дорога в школу». Акция началась первого августа и продлится до 30 сентября этого года.

— В этом году из фонда всеобуча на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды, обуви предусмотрено 450 миллионов тенге. На сегодняшний день 6278 учащимся на общую сумму 272,5 миллиона тенге оказали денежную помощь в размере 43407 тенге. Деньги перечислили на карт-счета родителей, — отметил главный педагог области.

К слову, по области в акции «Дорога в школу» оказали помощь 213 детям на общую сумму 2,3 миллиона тенге.



