По данным РГП "Казгидромет", 20 августа на востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +20.
На северо-западе, в центре Мангыстауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, днем +37 градусов, ночью +23.
20 августа днем по Атырауской области ожидается сильная жара до 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +28 градусов, ночью +15.