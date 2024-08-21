Президент был проинформирован о результатах работы компании Kaspi.kz и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства.

Согласно представленной Главе государства информации, сегодня около 700 тысяч отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за 6 месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За 6 месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.

Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.





Источник: akorda.kz