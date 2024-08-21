В 2024 году из республиканского бюджета выделено 879 миллионов тенге для проведения капитального ремонта общего имущества 26 объектов кондоминиума ЗКО. На сегодняшний день для выделения средств ведутся работы по заключению кредитного договора.

– В этом году из бюджета Бурлинского района на реализацию 18 проектов в городе Аксай выделено 365 миллионов тенге. На сегодняшний день ремонтные работы осуществляются в соответствии с планом, - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.

Что касается Уральска, то разработано и получено заключение экспертизы 18 проектов по ремонту общего имущества объектов кондоминиума на сумму 599 миллионов тенге.

На стадии разработки 18 проектов по Уральск и 32 проекта по городу Аксай Бурлинского района.

К слову, с 2011 по 2023 годы всего отремонтировано 429 многоквартирных жилых домов, из них 121 проект по ремонту или замене лифтов.