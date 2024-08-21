Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по области стоят 31 960 человек, в том числе 18 788 семьи по категории - социально уязвимые слои населения, 4 173 семьи по категории многодетных семей.

По состоянию на 1 августа 2024 года по области жильем в порядке очередности обеспечены 124 граждан. В том числе:

  • граждане, единственное жилье которых признано аварийным - 6 квартир;
  • работники государственных и бюджетных организаций - 6 квартир;
  • социально уязвимые слои населения - 112 квартир, в том числе:

    • многодетные семьи - 32 квартиры;
    • неполные семьи - 26 квартир;
    • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир;
    • инвалиды 1 и 2 групп - 17 квартир;
    • дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей - 22 квартиры;
    • пенсионеры по возрасту - 5 квартир;
    • ветераны, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны - 1 квартира;
    • ветераны боевых действий на территории других государств - 1 квартира.

В 2024 году для предоставления жилищных сертификатов из областного бюджета выделено 400 миллионов тенге. На сегодняшний день 75 гражданам выданы жилищные сертификаты на сумму 72 миллиона тенге. 