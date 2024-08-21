Почти 32 тысячи жителей ЗКО стоят в очереди на получение жилья

Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по области стоят 31 960 человек, в том числе 18 788 семьи по категории - социально уязвимые слои населения, 4 173 семьи по категории многодетных семей.

По состоянию на 1 августа 2024 года по области жильем в порядке очередности обеспечены 124 граждан. В том числе:

граждане, единственное жилье которых признано аварийным - 6 квартир;

работники государственных и бюджетных организаций - 6 квартир;

социально уязвимые слои населения - 112 квартир, в том числе:



многодетные семьи - 32 квартиры; неполные семьи - 26 квартир; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир; инвалиды 1 и 2 групп - 17 квартир; дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей - 22 квартиры; пенсионеры по возрасту - 5 квартир; ветераны, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны - 1 квартира; ветераны боевых действий на территории других государств - 1 квартира.







В 2024 году для предоставления жилищных сертификатов из областного бюджета выделено 400 миллионов тенге. На сегодняшний день 75 гражданам выданы жилищные сертификаты на сумму 72 миллиона тенге.



