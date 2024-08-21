Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по области стоят 31 960 человек, в том числе 18 788 семьи по категории - социально уязвимые слои населения, 4 173 семьи по категории многодетных семей.
По состоянию на 1 августа 2024 года по области жильем в порядке очередности обеспечены 124 граждан. В том числе:
- граждане, единственное жилье которых признано аварийным - 6 квартир;
- работники государственных и бюджетных организаций - 6 квартир;
- социально уязвимые слои населения - 112 квартир, в том числе:
- многодетные семьи - 32 квартиры;
- неполные семьи - 26 квартир;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов - 8 квартир;
- инвалиды 1 и 2 групп - 17 квартир;
- дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей - 22 квартиры;
- пенсионеры по возрасту - 5 квартир;
- ветераны, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны - 1 квартира;
- ветераны боевых действий на территории других государств - 1 квартира.
В 2024 году для предоставления жилищных сертификатов из областного бюджета выделено 400 миллионов тенге. На сегодняшний день 75 гражданам выданы жилищные сертификаты на сумму 72 миллиона тенге.