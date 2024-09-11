В городских пабликах стали распространять информацию о том, что ученица 7 класса одной из школ Актобе была изнасилована. В пресс-службе Департамента полиции, к которой обратился репортер @aktobe_times , подтвердили лишь тот факт, что девочка забеременела. При этом в полиции утверждают, что девочку не насиловали, всё произошло по обоюдному согласию. Возраст партнера 7-классницы пресс-служба не раскрывает.

– Факт изнасилования не подтверждается. Всё происходило по обоюдному согласию. Девочка забеременела. В любом случае мы возбудили уголовное дело. Остальное пока добавить не могу, - заявили в региональном ДП.

Вместе с тем в полиции добавили, что подозреваемый так же является несовершеннолетним.