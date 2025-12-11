По итогам 11 месяцев 2025 года сумма наложенных штрафов составила 412 860 тенге.

С начала 2025 года Департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области провёл ряд внеплановых проверок торговых предприятий, нарушивших требования по применению предельной торговой надбавки на социально значимые продукты, сообщает ведомство. В результате к административной ответственности были привлечены 116 предпринимателей.

Совместно с управлением аналитических разработок ДЭР проведён детальный анализ формирования цен на основные социальные товары. Мониторинг выявил серьёзные нарушения:

ТОО «Элит Продукт» реализовывало сливочное масло, яйца и муку с превышением максимально допустимой надбавки более чем в пять раз. Компания получила штраф 10 МРП за повторное нарушение.

Индивидуальный предприниматель «Казбергенова» завышал торговую надбавку в 3,5 раза, также был оштрафован на 10 МРП.

ТОО «НуроптТорг» превысило надбавку в 3,5 раза, за что получило штраф 5 МРП.

По каждому факту составлены административные протоколы, назначены штрафы и выданы обязательные предписания о приведении цен в соответствие с законодательством.

По итогам 11 месяцев 2025 года сумма наложенных штрафов составила 412 860 тенге по статье 204-4 частей 1 и 2 КоАП и 141 552 тенге по статье 193 КоАП. Департамент продолжает мониторинг розничного рынка и напоминает, что защита прав потребителей и недопущение необоснованного роста цен остаются приоритетом его деятельности.