Полицейские проводят рейдовые мероприятия.

В преддверии новогодних праздников сотрудники природоохранной полиции ДП ЗКО в рамках ОПМ «Ель» проводят комплексные рейдовые мероприятия, сообщили в пресс-службе ведомства. Рейды проводят полицейские с представителями теринспекции лесного хозяйства и животного мира, а также специалистами службы карантинного фитосанитарного контроля.

— Основной целью является предупреждение и пресечение фактов незаконной вырубки, заготовки, транспортировки и реализации молодых хвойных пород деревьев, а также обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства. В ходе рейдовых мероприятий на постоянной основе проверяются лесные массивы, автомобильные дороги, торговые точки и рынки. В отношении лиц, допустивших правонарушения, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

За 10 дней полицейские выявили 16 административных правонарушений по статье 204 КоАП РК «Торговля в неустановленных местах».