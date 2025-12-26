В разных регионах чаще всего выбирали имена Мұхаммед и Алан.

По данным Qazstat, в 2025 году у новорожденных мальчиков в Казахстане самыми популярными именами были Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар и Алдияр. Список не изменился по сравнению с прошлым годом. В ЗКО популярным мужским именем было Алдияр, Амир, Хамза, Алан. Редкие имена были Зиат, Асмир, Анис, Алаш, Асмир.

Среди девочек лидировали Айлин, Асылым, Медина, Айша, Зере и Аяла. Имя Айлин стало абсолютным фаворитом – оно первое в рейтинге в 16 из 20 регионов. Из редких имен девочек называли Ай-куним, Баян сулу, Атика и Алида.

Родители славянских национальностей в 2025 году чаще всего называли детей София и Матвей, а граждане Узбекистана – Мухаммад и Хадича.