Это выше чем средний показатель среди стран с развитой рыночной экономикой, приверженных принципам демократии.

Бюро национальной статистики опубликовало данные об уровне жизни в Казахстане за 2024 год по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), известной как Better Life Index. Индекс показывает, насколько люди довольны своей жизнью и насколько развиты возможности для их личного роста. Он учитывает не только доходы, но и качество жизни в целом. В Казахстане в некоторых показателях отмечается прогресс.

Например, в 2024 году 93,3% казахстанцев чувствовали моральную поддержку и были уверены, что им есть на кого положиться в трудную минуту. В странах ОЭСР этот показатель в среднем 91%. Удовлетворённость жизнью у казахстанцев составила 7,6 баллов из 10 — выше, чем средний показатель по странам ОЭСР (7,3).



Долгосрочная безработица (более года без работы) снизилась до 1%. Более 80% трудоспособного населения Казахстана работают, что выше среднего уровня по ОЭСР (78%). Доля людей, работающих более 50 часов в неделю, уменьшилась до 2%, тогда как в странах ОЭСР таких работников 7,1%.

По уровню безопасности 93,9% казахстанцев сказали, что чувствуют себя спокойно, гуляя по улицам ночью. Для сравнения, средний показатель в странах ОЭСР — 74%.

ОЭСР – международная организация, объединяющая страны с развитой рыночной экономикой, приверженных принципам демократии. Основная цель ОЭСР – проведение скоординированной политики, направленной на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня стран-участниц. Членами ОЭСР являются 38 государств, в их числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Норвегия, США, Франция, Швеция, Япония и др.